Акции "Системы" неинтересны для покупок в настоящее время - ПСБ

Бумаги АФК "Система" в целом не являются интересными для покупок в настоящее время, вероятна дальнейшая коррекция цены акций, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Финансовые результаты эмитента за 2023 год не блестящие, но вполне ожидаемые из-за слабости "Сегежа Групп". Основной вклад в рост выручки внесли "МТС", "Степь", Etalon, Cosmos Hotel Group. Скорректированный показатель OIBDA (на one-off эффект в 33 млрд руб. от выгодного приобретения девелоперских активов) за год мог бы вырасти на 3,1%, если не учитывать отрицательный вклад "Сегежи" в 13,9 млрд руб. АФК "Система" могла бы выйти и в плюс по прибыли, если бы не рост финансовых расходов и отрицательная переоценка финансовых инструментов", - отмечают эксперты.

"Мы считаем, что слабость "Сегежи" может и дальше тормозить финансовые результаты материнской компании, также отметим, что консолидированные финансовые обязательства холдинга выросли на 12,8%, а доля "короткой" задолженности в структуре выросла с 28% до 41%. При сохранении процентных ставок высокими это может быть негативным моментом, - пишут аналитики в материале. - В целом сейчас не считаем бумаги АФК "Система" интересными для покупок и ждем дальнейшую коррекцию цены по факту отчета и исчерпавшего (по крайней мере пока, до появления конкретики) себя фактора поддержки в виде выхода на IPO непубличных "дочек".

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