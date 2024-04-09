SberCIB рекомендует держать акции Магнита с прогнозной ценой 8200 руб

SberCIB Investment Research рекомендует держать акции "Магнита" с прогнозной стоимостью 8200 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Екатерины Усановой.

"Обновили оценку акций. Мы нейтрально смотрим на бумаги эмитента. Учитывая фундаментальные показатели, не видим существенного потенциала роста котировок. Будем следить за динамикой покупательского трафика в сети. Начало его восстановления может стать триггером для переоценки акций", - указывает эксперт инвестбанка.

"В январе 2024 года компания вернулась к выплате дивидендов впервые с сентября 2021 года. Они составили 412 рублей на акцию, дивидендная доходность - 4%. По нашему мнению, дополнительные дивиденды в размере 958 рублей на акцию (дивидендная доходность - 12%) будут комфортны для эмитента - долговая нагрузка останется умеренной (коэффициент "чистый долг/EBITDA" составит 1,4)", - отмечает Усанова.

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