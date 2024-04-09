НоваБев - один из наиболее привлекательных публичных игроков потребсектора - ПСБ

"НоваБев Групп" является одним из наиболее привлекательных публичных игроков потребительского сектора российского рынка акций, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец.

"Оцениваем результаты эмитента за 1К24 как умеренные. Отгрузки продолжают снижаться, однако результаты компании поддерживает розница и высокомаржинальные сегменты: премиальные продукты показывают двузначный рост продаж. Первый квартал традиционно считается слабым для алкогольного рынка - ожидаем восстановление отгрузок, начиная со второго полугодия, - отмечает эксперт. - Сохраняем положительную оценку бизнеса и выделяем компанию как одного из наиболее привлекательных публичных игроков потребсектора. Наш таргет на горизонте двенадцати месяцев - 7000 рублей за штуку".

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