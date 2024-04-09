"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированный акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 348,5 рублей за штуку, сообщается в комментарии руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Опубликованная отчетность эмитента по РСБУ за первые три месяца текущего года оказалась в целом в рамках ожиданий. Несмотря на давление высоких процентных ставок и мер ЦБ РФ по сдерживанию розничного кредитования на темпы прироста кредитного портфеля, банк продолжает демонстрировать положительную динамику чистых процентных и комиссионных доходов, а также чистой прибыли, удерживая на достаточно высоком уровне ROE", - указывает эксперт.

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