ВЗГЛЯД; Акции "Системы" остаются привлекательными для инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции АФК "Система" остаются привлекательными для инвесторов, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Недавно мы указывали целевую цену за акцию на уровне 27 рублей. С того момента (22 марта) и до 8 апреля рост котировок бумаги составил 21,7%. Текущая капитализация публично торгуемых активов АФК "Система" составляет 564 млрд рублей при капитализации самого эмитента на уровне 233 млрд рублей на основе цен закрытия на 8 апреля. С учетом дисконта за управление и величины чистого долга корпоративного центра получаем оценку чистых активов АФК "Система" на уровне 269 млрд рублей, что указывает на 15%-ную недооценку акций только по портфелю публичных компаний", - пишут эксперты в материале.

При этом аналитики отмечают, что у эмитента обострилась ситуация с долгом, что стимулирует проведения IPO компаний из портфеля АФК "Система" для привлечения ресурсов с целью снижения долговой нагрузки.

"В целом все активы в рамках портфеля эмитента продемонстрировали рост выручки, помимо лесопромышленного актива. Рост коммерческих и административных расходов, а также выбранный компанией консервативный подход при формировании резервов по финансовым вложениям оказали существенное негативное влияние на итоговый финансовый результат, - отмечают эксперты сервиса. - Учитывая стоимость портфеля публично торгуемых компаний АФК "Система", а также величину чистого долга корпоративного центра и дисконта за управления, мы считаем, что акции компании остаются привлекательными для инвесторов".

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