S&P 500, вероятно, будет торговаться в пределах 5175-5230п во вторник - Freedom Finance Global

Вероятно движение индекса S&P 500 в пределах диапазона 5175-5230 пунктов на торгах во вторник, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт.

"Полагаем, что предстоящие торги будут характеризоваться средней внутридневной волатильностью. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации индекса потребительских цен (CPI) США, запланированной на 10 апреля. Рынок рассчитывает, что динамика CPI укажет на ослабление инфляционного давления. Тем не менее базовый показатель (без учета продуктов питания и энергоносителей), по прогнозам, вырастет на 3,7% г/г, что заметно выше таргета ФРС в 2%. Улучшение перспектив экономического роста США, подкрепленное более сильным, чем ожидалось, состоянием рынка труда, поколебало уверенность трейдеров в том, что регулятор трижды до конца года снизит ставку шагом по 0,25%. На сегодня большинство предполагает, что ФРС ограничится двумя корректировками ставки, - пишет эксперт в обзоре. - "Индекс страха" VIX снизился до 15,41 с недавних максимумов за последние пять месяцев. Фьючерсы на американские фондовые индексы колеблются около нулевых отметок. Ориентируемся на движение индекса S&P 500 в пределах 5175-5230 пунктов. В части баланса рисков наши ожидания нейтральны".

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