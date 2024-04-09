Бумаги Ozon справедливо оценены в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги Ozon справедливо оценены в текущий момент, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Мы позитивно оцениваем данные аудированной консолидированной отчетности за 2023 год российского онлайн-ритейлера. Ozon продолжает расти высокими темпами по количеству клиентов и числу заказов, приходящихся на одного активного пользователя. При этом компания и далее планирует расти высокими темпами, цель по GMV, включая услуги, на 2024 год составляет +70%. Эмитент вышел на положительный денежный поток от операционной деятельности в 2023 году в сумме 87,6 млрд рублей после отрицательных показателей 2022 и 2021 годов, - отмечают эксперты в комментарии. - Учитывая произошедший за последние недели рост стоимости бумаг компании, мы считаем, что они в данный момент оценены справедливо".

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