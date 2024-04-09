"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, сообщается в материале аналитика телеграм-канала Светланы Аслановой.

"Несмотря на давление на основной доход, мы оцениваем результаты эмитента за 1К24 по РСБУ как умеренно позитивные и ожидаем, что в 1К24 по МСФО банк покажет рентабельность капитала выше 22%, как и было заявлено в стратегии, - отмечает эксперт. - Акции Сбербанка торгуются на мультипликаторах 2024 года P/BV 0,9х и P/E 3,9х или с 24-35% дисконтом к историческим средним. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги. Следующими значимыми событиями станут: объявление размера рекомендуемого дивиденда за 2023 год в апреле (наш прогноз - 34 руб. на акцию, дивидендная доходность - 11%); публикация результатов за 1К24 по МСФО 30 мая".

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