"Тинькофф Инвестиции" подтверждают торговую идею на покупку акций Сбербанка с целью 331 руб

"Тинькофф Инвестиции" подтверждают торговую идею на покупку акций Сбербанка с целевой ценой 331 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Сбербанк опубликовал отчетность РПБУ с результатами за март и первые три месяца 2024 года, - пишет эксперт. - Прибыль за март показала самое большое значение роста с начала года и оказалось немного выше прошлогодних показателей (+3% год к году). Квартальные темпы роста чистой прибыли нельзя назвать рекордными. Как и ожидалось, динамика будет нормализоваться на фоне сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Согласно дивидендной политике, Сбер намерен выплатить акционерам 50% чистой прибыли при достаточности капитала (с учетом внутреннего буфера) выше 13,3%. Таким образом, дивиденды за 2023-й могут составить рекордные 33,7 рубля на акцию (доходность около 11%). Мы сохраняем идею на покупку акций Сбера с целевой ценой на горизонте года - 331 рубль за акцию".

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