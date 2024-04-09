Драйверы для краткосрочного роста котировок бумаг Globaltrans пока отсутствуют - ПСБ

Драйверы для краткосрочного роста котировок бумаг Globaltrans пока отсутствуют, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Оцениваем результаты компании за 2023 год положительно, - пишут эксперты. - Сильные показатели были обеспечены ростом средней стоимости перевозок (+10% г/г). Кроме того, существенно выросла и выручка от операционного лизинга (+35% г/г) несмотря на продажу части парка лизинговой дочки Spacecom. Среди основных факторов роста прибыли, помимо развития операционной деятельности, выделяем - сделку со Spacecom и положительный эффект от курсовых разниц".

Менеджмент компании сообщил о том, что за 2023 год СД рекомендовал не выплачивать дивиденды из-за технических ограничении, хотя для компании выплаты по-прежнему остаются "в фокусе", отмечается далее в комментарии. 29 апреля ГОСА обсудит вопрос об утверждении невыплаты дивидендов.

"В настоящий момент мы не видим триггеров для дальнейшего роста бумаг (с начала апреля покупки в основном совершались в ожидании объявления о дивидендах), хотя и сохраняем положительный фундаментальный взгляд на компанию, - заключают эксперты банка. - В 2024 году ожидаем продолжения роста ставок аренды подвижного состава, который будет обусловлен активным списанием парка (который усилит существующий дефицит и как следствие цены на вагоны), что положительно скажется на выручке компании. Тем не менее общая конъюнктура ж/д отрасли продолжит быть сдержанной на фоне продолжающихся инфраструктурных ограничений и снижения экспортных поставок".

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