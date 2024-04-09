"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 850 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целью 850 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,2%, стоп-приказ: 720 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания сильно отчиталась за II полугодие 2023 года. Чистая прибыль по МСФО выросла в 2023 году на 55% (г/г) и составила 38,6 млрд руб. Скорректированная выручка увеличилась на 7% до 87,4 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 6%, составив 52,3 млрд руб. Показатели в отчете компании оказались выше прогнозов аналитиков, отмечается в комментарии. Несмотря на то, что компания приостановила выплату дивидендов из-за технических сложностей, эксперты "Финама" видят потенциал роста в среднесрочной перспективе.

"С технической точки зрения акции демонстрируют среднесрочный восходящий канал, торгуются выше 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 850 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 720 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,54", - указывают в инвесткомпании.

Globaltrans - ведущая частная грузовая железнодорожная транспортная группа, основным направлением деятельности является предоставление услуг грузовых железнодорожных перевозок.

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