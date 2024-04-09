"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ВТБ, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем торговую идею "Лонг ВТБ", которая, по нашей оценке, должна принести 15% к концу мая, - пишут аналитики. - Акции показали рост на 2,7% с прошлого подтверждения. Высокие цели стратегии на 2024-2026 годы и рекордные результаты за 2023 год смогут заинтересовать инвесторов, учитывая привлекательную оценку сейчас и возможность возврата к щедрым дивидендам в будущем. Акции ВТБ торгуются с мультипликатором 1,5х по P/E 2023п, что на 67% ниже среднеисторических значений - привлекательно".

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