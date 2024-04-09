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09 апреля 2024 года 11:19
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Северстали"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Северстали", сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем топ-идею "Лонг Северсталь", которая заработала 8% с выхода последнего отчета 6 марта, побив индекс на 5 п.п. Считаем, что идея принесет еще 10% до конца мая в преддверии финансовой отчетности за I квартал 2024 года и решения совета директоров по дивидендам. При текущих ценах на сталь и курсе рубля бумаги металлурга торгуются на исторических уровнях 8х по Р/Е. Ожидаемый рост цен в условиях сезонного увеличения спроса окажет позитивное влияние на прибыли компании и снизит мультипликатор", - пишут аналитики. "Северсталь" первая из сталеваров объявила дивиденды за прошлый год в размере чуть выше 191 руб. на акцию (доходность чуть выше 10%), что сильно поддержало котировки, напоминают эксперты. Компания сохраняет существенную чистую денежную позицию, даже несмотря на недавнюю сделку по приобретению "А Групп" - сумма эквивалентна 5-7% чистой денежной позиции на конец 2023 года, по оценкам аналитиков. "Таким образом, логично было бы и дальше распределять накопившиеся денежные средства среди акционеров в виде дивидендов, учитывая отсутствие крупных активов для покупки в ближайшее время. По нашим оценкам, до конца года сталевар может выплатить еще дивиденды свыше 100 руб. на акцию, что с учетом ранее рекомендованных 191,51 руб. обеспечит доходность до 18%", - прогнозируют в "БКС МИ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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