Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Electronic Arts с целевой ценой $145

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Electronic Arts с целевой ценой $145" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Виталий Кононов выделяет ключевые аргументы в поддержку идеи:

- Формирование выгодной точки для входа в длинные позиции по акциям компании перед публикацией годового отчета.

- Ожидание новых релизов как потенциальный стимул покупательской активности.

"Технический баланс рисков благоприятствует отскоку акций EA, которые достаточно сильно скорректировались с середины февраля. Несмотря на пробой 200-дневной скользящей средней, "быки" способны удержать котировки выше линии восходящего тренда, начавшегося в марте 2023 года", - пишет эксперт.

Electronic Arts - один из крупнейших представителей индустрии видеоигр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.