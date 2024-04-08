"Финам" сохраняет рейтинг акций Duke Energy на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" по бумагам Duke Energy c целевой ценой $112 за штуку и потенциалом роста 17% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Финансовые результаты компании за 2023 год оказались неплохими, но ниже ожиданий аналитиков, - пишет аналитик Гордей Смирнов. - Выручка увеличилась на 1% г/г, EBITDA - на 7,1% г/г, чистая прибыль - на 11,4% г/г, а показатель чистой прибыли на акцию (EPS) достиг $ 5,56 (+5,5% г/г). Позитивное влияние на показатели оказало повышение тарифов на электроэнергию в четырех штатах, стабильная операционная деятельность, рекордный рост числа потребителей на 195 тыс., а также завершение реорганизации портфеля в сторону регулируемых коммунальных услуг. В ближайшие годы финансовые показатели Duke Energy, скорее всего, будут стабильно расти. Менеджмент ожидает, что EPS будет ежегодно расти в диапазоне 5-7% до 2028 года, а в 2024 году составит $5,85-6,10".

Duke Energy - американский вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг. Компания обладает более чем 50 тыс. МВт электроэнергетических мощностей и обслуживает около 8,2 млн потребителей.

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