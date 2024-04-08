"Финам" сохраняет рейтинг акций Anta Sports на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет позитивный взгляд на акции Anta Sports и подтверждает рейтинг "покупать" с целевой ценой HKD 115, что соответствует потенциалу роста 31% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Anta Sports - один из лидеров на мировом рынке спортивной одежды и крупнейшая китайская компания на этом рынке, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - Росту Anta способствует популяризация спорта в Китае и в Мире. В последние годы Китай усилил поддержку спорта и представил "План развития индустрии спорта на открытом воздухе", план "Здоровый Китай - 2030" и другие инициативы, способствующие росту потребления сопутствующих товаров. Компания выплачивает дивиденды дважды в год по итогам полугодий. По итогам 2023 года СД рекомендовал дивиденд в размере HKD 1,15, общий размер дивидендов за год составил HKD 1,97, увеличившись на 47,0% г/г. Годовая дивидендная доходность NTM - 2,2%. Менеджмент выразил оптимизм в отношении перспектив бизнеса на 2024 год".

Anta Sports - ведущий китайский производитель спортивной одежды и обуви. В портфель брендов компании входят Anta, FILA, Descente, Salomon, Kolon Sports и др.

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