"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 23,5 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 23,5 рублей за штуку", открытую 7 сентября 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"В сентябре 2023 года аналитики сервиса выпустили инвестидею по ценным бумагам холдинга АФК Система" на фоне погашения долга, роста выручки портфельных компаний и выплаты дивидендов в адрес материнского холдинга телекоммуникационной компанией "МТС", - отмечается в комментарии. - Тогда акции компании стоили 18,4 рубля за одну ценную бумагу. 8 апреля 2024 года цена акций компании достигала 24,85 рубля за одну бумагу. Итоговая доходность за семь месяцев составила 35% без учета комиссии".

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