S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5160-5230п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5160-5230 пунктов в понедельник, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт.

"Наиболее важным событием для участников рынка будет публикация статистики CPI, запланированная на 10 апреля, - отмечает эксперт. - В преддверии этого релиза прогнозируем осторожную фиксацию части позиций по акциям вкупе с повышательным давлением по всей кривой доходности трежерис. Мы ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5160-5230 (от -0,8% до +0,5% к уровню закрытия 6 апреля)".

С технической точки зрения торговая сессия 6 апреля завершилась преимуществом "быков", которым удалось вернуть S&P 500 к 20-дневной скользящей средней, указывает Шмидт. Впрочем, локальная коррекция, на взгляд аналитика, способна продолжиться, так как в первый день недели динамика котировок зачастую противоположна их движению накануне. "В фокусе внимания остается возможный тест индексом широкого рынка уровня 5100 пунктов, успешный отскок от которого будет служить более уверенным сигналом к продолжению восходящего тренда. В то же время коррекция может затянуться в случае закрепления бенчмарка ниже 50-дневной средней", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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