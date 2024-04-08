Инвестиции в газовые компании стоит начинать в апреле-мае - Freedom Finance Global

Инвестиции в газовые компании стоит начинать в апреле-мае, когда спрос на голубое топливо достигает минимального уровня года, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"4 апреля Минэнерго США опубликовало нейтральную для котировок голубого топлива статистику по запасам газа за прошлую неделю, - напоминает эксперт. - Объем резервов сократился на 37 млрд кубических футов (МКФ), до 2259 МКФ, что на 23% выше прошлогоднего показателя и на 39% превышает среднее пятилетнее значение. Мы не исключаем восстановления цен газа на краткосрочном горизонте. Однако, текущий уровень котировок американских газовых компаний, на наш взгляд, завышен относительно цен газа".

В первом квартале средние котировки голубого топлива обвалились на 24% г/г, до $2,1 за млн БТЕ (-28% кв/кв), указывает Пигарев. На его взгляд, инвестиции в газовые компании оптимальнее производить в апреле-мае, когда спрос на голубое топливо достигает минимального уровня года. "Минэнерго США прогнозирует сокращение спроса на газ в марте и апреле на 8% и 17% соответственно, до 105 МКФ/сут. и 97 МКФ/сут. На наш взгляд, привлекательным выглядит открытие коротких позиций по акциям Antero Resources, Chesapeake Energy, Range Resources и Southwestern Energy", - пишет стратег инвесткомпании.

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