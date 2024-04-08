Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 91-93 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 91,5-93,5 руб./$1, по паре рубль/евро - 100-102 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рубль продолжает сохранять свои позиции без повышенной волатильности, - пишет эксперт. - Среди благоприятных для российского валютного и энергетического рынков новостей - заявления о росте объема инвестиций в нефтедобычу в России в 2023 году. Перспективы обострения ситуации на Ближнем Востоке могут способствовать росту нефтяных цен. Поддержать цены на "черное золото" могут и прогнозы на рост спроса на нефть в США, где вышла статистика Минэнергетики, демонстрирующая недавнее снижение товарных запасов бензина Соединенных Штатах. Не в пользу доллара - обсуждение сообщений о том, что его доля в мировых расчетах через SWIFT в феврале сократилась до минимума с июля прошлого года. А также - рост в США числа первичных обращений за пособием по безработице, который достиг максимума за 9 недель".

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