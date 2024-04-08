Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФСК-Россети с целью 0,144 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФСК-Россети" с целью 0,144 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 0,12 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 год составила 161,32 млрд руб., увеличившись на 21,4% по сравнению с 132,83 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 16,7% (до 1,379 трлн руб. против 1,182 трлн руб. годом ранее)", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,12 руб. риск на портфель составит 0,15%", - указывают эксперты "Финама".

"Федеральная сетевая компания-Россети" - российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии. Субъект естественной монополии.

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