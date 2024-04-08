SberCIB сохраняет позитивную оценку акций золотодобытчиков РФ

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций российских золотодобывающих компаний на фоне временного повышения НДПИ на драгметалл (с 1 июня и до конца 2024 года), сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Макарова.

"Сохраняем позитивный взгляд на сектор. По нашей оценке, эффект для публичных золотодобытчиков будет незначительным. Снижение EBITDA "Полюса" и "Южуралзолото" (ЮГК) за 2024 год не превысит 2%, у "Селигдара" - 3%. Внешние условия остаются благоприятными. Наш фаворит - "Южуралзолото". Текущая оценка бумаг эмитента - "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 1 рубля за штуку", - указывает эксперт.

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