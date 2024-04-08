Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- финансовые результаты АФК "Система" за 4К23 по МСФО;

- совет директоров Positive Technologies (решение по дивидендам за 2023 год и 1К24);

- возобновление торгов акциями ГМК "Норильский никель" после дробления 1 к 100.

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