"Финам" рекомендует покупать акции HKEx с прогнозной ценой HKD307,4

"Финам" рекомендует покупать акции Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), оператора Гонконгской фондовой биржи, с прогнозной стоимостью 307,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы эмитента. Ожидаем, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также прогнозам сохранения высоких темпов роста экономики КНР и мягкой денежно-кредитной политики в стране будут постепенно восстанавливать привлекательность в глазах международных инвесторов. И HKEx, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого. Мы считаем, что акции обладают неплохим потенциалом роста стоимости от текущих уровней", - пишет эксперт.

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