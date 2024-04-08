Риски тестирования верхней границы диапазона 91,5-93,5 руб./$1 высоки - ПСБ

Риски тестирования курсом пары доллар/рубль зоны сопротивления на уровнях 93-93,5 руб./$1 на текущей неделе сохраняются, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы рассчитываем, что верхняя часть нашего целевого диапазона на начало месяца, зона 91,5-93,5 руб./$1, сохранит свою актуальность и в начале новой недели. Хотя риски теста ее верхней границы остаются высокими ввиду отдаленности налоговых выплат и вероятного ослабления продаж экспортерами при в целом близком к балансу соотношения спроса и предложения, потенциал ослабления рубля мы по-прежнему оцениваем как весьма ограниченный", - пишет эксперт в комментарии.

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