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08 апреля 2024 года 10:24
Риски тестирования верхней границы диапазона 91,5-93,5 руб./$1 высоки - ПСБ
Риски тестирования курсом пары доллар/рубль зоны сопротивления на уровнях 93-93,5 руб./$1 на текущей неделе сохраняются, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Мы рассчитываем, что верхняя часть нашего целевого диапазона на начало месяца, зона 91,5-93,5 руб./$1, сохранит свою актуальность и в начале новой недели. Хотя риски теста ее верхней границы остаются высокими ввиду отдаленности налоговых выплат и вероятного ослабления продаж экспортерами при в целом близком к балансу соотношения спроса и предложения, потенциал ослабления рубля мы по-прежнему оцениваем как весьма ограниченный", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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