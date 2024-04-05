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05 апреля 2024 года 19:05
SberCIB повысил целевую цену акций Яндекса до 5022 руб
SberCIB Investment Research повысил целевую цену акций "Яндекса" до 5022 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив при этом рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков Максима Кондратьева и Дмитрия Трошина. Потенциал роста составляет 22% с текущих уровней. В качестве драйверов роста отмечаются следующие факторы: - Выручка сегмента Поиск и портал будет расти сильнее, чем аналитики инвестбанка прогнозировали ранее: в среднем на 19,2% в год против ранее ожидавшихся 16,7% в год. - Выручка сегмента электронной коммерции превысила ожидания на 22,3% благодаря увеличению числа заказов и повышению комиссий для продавцов в Яндекс Маркете. Эксперты полагают, что выручка сегмента продолжит расти по мере увеличения числа дарксторов Яндекс Лавки, и прогнозируют, что эффективность сегмента будет повышаться, но более медленными темпами, чем мы ожидали ранее. "Мы отмечаем риски, связанные с завершением реструктуризации "Яндекса" и обменом акций для миноритариев, - указывают Кондратьев и Трошин. - Если условия обмена акций для миноритариев окажутся благоприятными, это значительно ослабит риски, которые рынок закладывает в котировки. Также мы отмечаем риски, связанные с вниманием ФАС России к Яндекс Такси. Если в отношении Яндекс Такси в России будут введены ограничения, оценка стоимости сегмента "Райдтех" может снизиться". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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