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05 апреля 2024 года 18:36

"Финам" подтверждает рейтинг акций Kuaishou Technology на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Kuaishou Technology и целевую цену на уровне HKD75,20 за штуку, что предполагает потенциал роста 20,3% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции KuaishouTechnology в последние 12 месяцев преимущественно опережали динамику индекса HangSeng, однако с начала текущего года сильно коррелируют с ним, - отмечает аналитик Никита Степанов. - С момента установления нашей предыдущей рекомендации в конце 2022 года акции не дошли до обозначенной целевой цены, чему помешал массовый выход нерезидентов из акций китайских компаний. Однако это никак не помешало росту бизнеса, и в этом году акции имеют больше шансов на рост на фоне стимулирования властями всего фондового рынка и потребления в стране. В связи с этим мы по-прежнему считаем акции Kuaishou Technology интересными для покупки".

Kuaishou - китайская компания, разработчик развлекательных приложений для создания, просмотра и стриминга видеоконтента, проведения прямых трансляций, социального общения и взаимодействия с брендами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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