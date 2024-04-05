АФК "Система" может показать рекордную выручку за 2023 год - "Финам"

АФК "Система" может показать рекордную выручку за 2023 год в отчёте по стандарту МСФО, публикуемом 8 апреля, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Никиты Степанова.

"8 апреля АФК "Система" представит отчёт по стандарту МСФО за 4 квартал и весь 2023 год. Консенсус-прогноз предполагает рекордную выручку за 12 месяцев прошлого года в размере 994,21 млрд рублей (+8,9% г/г). Ожидается, что скорректированная OIBTDA компании будет сопоставима с рекордным значением 2022 года - 308,9 млрд рублей против 309,1 млрд в позапрошлом году. Скорр. рентабельность по OIBTDA сократится с 33,8% до 31,1%. Также прогноз предполагает снижение чистой прибыли по итогам прошлого года до 20,31 млрд рублей (-53,6%) в связи с сокращением прибыли некоторых компаний в портфеле АФК и, возможно, большими процентными платежами самого холдинга в условиях жёсткой ДКП", - пишет эксперт.

Среди важных тем отчёта, по мнению Степанова, будут долговая нагрузка, денежные потоки АФК "Система" и планы по выходу дочерних компаний на IPO. Если подтвердятся слухи о скором выходе на биржу одной из компаний в портфеле, это окажет поддержку котировкам, минимум, в краткосрочном периоде, полагает аналитик.

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