"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ММК

"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") с целевой ценой 71,7 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Акции "ММК" с начала 2024 года значительно отстали от "Северстали" и "НЛМК", продемонстрировав снижение против восходящего тренда в бумагах коллег по цеху, - указывает эксперт. - Также мы отмечаем, что с форвардным мультипликатором EV/EBITDA 2024П 3,1х "ММК" является одной из наиболее дешевых компаний в секторе. На наш взгляд, акции "ММК" недооценены рынком и имеют неплохие шансы наверстать упущенное в ближайшие месяцы. На наш взгляд, главным драйвером является рекомендация дивидендных выплат в апреле 2024 года, и, хотя размер дивидендов за 2023 год будет скромным, по итогам 2024 года мы ожидаем форвардную доходность на уровне 10,8% благодаря значительному росту свободного денежного потока".

По мнению Данилова, на фоне возобновления выплат акционерам улучшится инвестиционный профиль компании, и мультипликативная оценка по EV/EBITDA 2024П сместится ближе к 3,5-4,0х. Также на горизонте свыше 3 лет, по оценке аналитика, вполне вероятен новый циклический подъем на мировом рынке стали, в результате которого цены на стальную продукцию вернутся к значениям 2021 года. В таком случае годовой дивиденд "ММК" при текущем валютном курсе может составить 15 руб. на акцию, а котировки превысят 100 руб. за акцию, полагает стратег инвесткомпании.

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