Акции ВК не являются инвестиционно привлекательными в данное время - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research не считают акции "ВК" инвестиционно привлекательными в данное время и подтверждают их рейтинг на уровне "продавать" с целевой ценой 542 рубля за акцию (потенциал снижения - 14%), сообщается в комментарии.

"Главный фактор переоценки - резкое снижение рентабельности ключевого сегмента "Социальные платформы и медиаконтент" из-за существенного роста инвестиций в развитие контентных сервисов и увеличения затрат на сделки M&A. При этом долг остаётся высоким, - указывают эксперты Максим Кондратьев и Дмитрий Трошин. - Темпы роста аудитории и выручки пока ниже, чем у конкурентов, несмотря на масштабные инвестиции".

Согласно данным MediaScope, среднедневной охват сервисов "ВК" и Mail в 2023 году увеличился, соответственно, на 4,3% и 2%, а у "Яндекса" вырос на 6,9%, отмечают аналитики. Доходы VK от рекламы в четвёртом квартале 2023 года увеличились на 27% год к году (г/г), у "Яндекса" - на 46% г/г.

"Инвестиции 2023 года пока не смогли значительно ускорить рост выручки, - делают вывод Кондратьев и Трошин. - При этом мы ожидаем, что эффект от них может проявиться в долгосрочной перспективе. Наши прогнозы предполагают, что доходы "ВК" от рекламы в 2024-2028 годах будут расти на 3-5 процентных пункта быстрее, чем в целом по рынку. Мы также ожидаем, что компания будет убыточной до 2027 года включительно".

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