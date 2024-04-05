"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NextEra Energy с целью $68,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $61,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент - один из главных бенефициаров закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA). Субсидии снижают стоимость строительства СЭС и ВЭС, а также позволяют компании получать дополнительный доход от продажи налоговых кредитов. Уже в 2023 году компания зафиксировала доход более $300 млн от сделок с налоговыми кредитами, прогнозируя его рост до $1,6-1,8 млрд к 2026 году", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции пробили ключевой уровень сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $61,4 риск на портфель составит 0,37%", - указывают эксперты "Финама".

NextEra Energy - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики.

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