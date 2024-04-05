S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5100-5200п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5100-5200 пунктов в четверг, внутридневная волатильность, вероятно, останется повышенной, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в умеренном плюсе, восстанавливаясь после коррекции четверга. Ориентируемся на движения индекса S&P 500 в диапазоне 5100-5200 пунктов, внутридневная волатильность, вероятно, останется повышенной, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - Несмотря на рост "индекса страха" VIX, в центре внимания участников торгов будет отчет Минтруда за март. Также интерес для инвесторов будут представлять комментарии членов ФРС Адрианы Куглер и Мишель Боуман. Баланс рисков, на наш взгляд, складывается нейтральным. Рассчитываем, что статистика рынка труда окажется сбалансированной и даст повод для частичного выкупа просадки. В то же время импульс роста, скорее всего, будет неустойчивым. Инвесторы предпочтут соблюдать осторожность в преддверии публикации данных CPI, запланированных на следующую неделю".

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