"Финам" рекомендует покупать акции Global X Video Games & Esports ETF с прогнозной стоимостью $24,1 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Игната Иванова.

"Бумаги эмитента с начала 2024 года существенно отстают от доходности американского рынка, однако на горизонте года имеют значительный потенциал для роста. Фонд предлагает возможность инвестировать в быстрорастущий рынок видеоигр. Его активы обладают сильной географической диверсификацией и сконцентрированы в лидирующих компаниях - разработчиках видеоигр из США, Японии, Кореи и Китая", - указывает эксперт.

Global X Video Games & Esports ETF - инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестировании в сектор видеоигр и киберспорта. Фонд отслеживает индекс Solactive Video Games & Esports Index и предлагает экспозицию на разработчиков и правообладателей таких популярных игр, как GTA, FIFA, Mario, PUBG и др.

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