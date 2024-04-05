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05 апреля 2024 года 12:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 260 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 260 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,2%, стоп-приказ: 214 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент продолжает оставаться одним из основных бенефициаров высоких процентных ставок в РФ и сообщает об увеличении количества активных инвесторов до 31 млн человек, а также о росте объема торгов в марте на 17,9% г/г (до 124,5 трлн руб.)", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 260 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 214 руб. риск на портфель составит 0,42%", - указывают в "Финаме". Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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