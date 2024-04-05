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05 апреля 2024 года 11:35
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Делимобиля
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Делимобиля", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова и Полины Паниной. "Компания остается лидером российского рынка каршеринга с долей рынка 37% в 2022 году по выручке, согласно исследованию Б1. Полагаем, что текущее позиционирование "Делимобиля" позволит ему стать ключевым бенефициаром роста рынка каршеринга в России. Ожидаем, что в 2022-27 гг. среднегодовые темпы роста выручки составят 33% при маржинальности по скорр. EBITDA выше 30%. Ключевые факторы роста выручки - рост парка автомобилей, увеличения проникновения сервиса в городах присутствия и выход в новые локации. Ожидаем сохранения сильных темпов роста финансовых показателей в 2024 году, - пишут эксперты. - По нашим оценкам, сейчас акции торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA за 2024 год на уровне 8,2х, что предполагает дисконт в 27% к российским технологическим компаниям". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕЛИМОБИЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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