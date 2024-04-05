Предпосылок для снижения давления на цены ОФЗ пока нет - Альфа-банк

Предпосылок для снижения давления на котировки рублевых гособлигаций в ближайшее время не видно, однако ОФЗ срочностью более 10 лет остаются привлекательными на горизонте инвестирования более девяти месяцев, считают аналитики Альфа-банка.

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