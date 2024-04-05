Рубль, вероятно, пока останется вблизи 92,5 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль, вероятно, пока останется вблизи уровня 92,5 руб./$1, из-за выходных в КНР Банк России не осуществляет в пятницу продажи юаней (с 5 апреля, должны начаться операции с валютой по бюджетному правилу в новых объемах), говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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