Перекупленность рынка акций РФ очень высока - "Алор Брокер"

Перекупленность российского рынка акций в текущий момент очень высока, нужна небольшая коррекция, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Индекс Мосбиржи в четверг прибавил 0,35%, закрывшись чуть выше 3400 пунктов. Ранее мы обозначали этот уровень как первую цель апрельского роста рынка акций, и достигнута она была чуть ранее наших ожиданий. Безоткатный рост наблюдается девять сессий подряд, - пишет эксперт. - Перекупленность очень многих акций высока, и требуется ее снять небольшой коррекцией. Первые признаки уже проявились - в четверг на вечерней сессии по рынку прокатились умеренные продажи. Однако открывать "шорты" не стоит. Во-первых, стоимость их переноса через выходные высока. Во-вторых, рынок находится в восходящем тренде и в любой момент просадка может быть выкуплена".

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