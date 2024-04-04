"Финам" понизил рейтинг акций Caterpillar до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Caterpillar Inc. с "держать" до "продавать" с целевой ценой $313,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу снижения 14%, сообщается в комментарии аналитика Полины Щукиной.

"От минимумов октября до пиков в конце марта бумаги Caterpillar принесли инвесторам 60,9% доходности, при этом индекс S&P 500 за тот же промежуток времени поднялся на 27,4%, - констатирует эксперт. - Стимулирующих новостей, способных обосновать подобный оптимизм, за это время не наблюдалось. Компания раскроет информацию о финансовых результатах за 1К24 25 апреля. Ожидается рост выручки в размере $16,02 млрд (+1% г/г) и падение чистой прибыли до $2,5 млрд (-2% г/г). Перед отчетом есть риск фиксации прибыли по акциям, так как, на наш взгляд, динамика бумаг не подтверждается динамикой прибыли".

Caterpillar - ведущий мировой производитель техники и оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной и промышленной отраслей.

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