Стабильность рубля по-прежнему поддерживается фундаментальными факторами - Райффайзенбанк

Потенциал для ослабления рубля в 2024 году остается ограниченным, при прочих равных курс пары доллар/рубль вряд ли устойчиво поднимется выше 95 руб./$1, стабильность по-прежнему поддерживается фундаментальными факторами, сообщается в материале аналитиков Райффайзенбанка.

"Тот факт, что ЦБ в текущем году остается нетто-продавцом валюты играет в плюс для рубля, но не является определяющим. Операции регулятора на валютном рынке нельзя рассматривать в отрыве от конъюнктуры экспортных доходов - сокращение объема продаж валюты в апреле (условно негативно для рубля) происходит за счет ожидаемого укрепления нефтегазового экспорта (позитивно для рубля), то есть первый фактор отчасти нейтрализует второй, - указывают эксперты в обзоре. - Рубль в начале года торгуется вблизи фундаментально обоснованных уровней (средний курс за первый квартал - 90,9 руб./$1). Волны ослабления/укрепления скорее связаны с временными изменениями спроса и предложения на валютном рынке (например, более интенсивными конвертациями валюты со стороны экспортеров). Действие Указа о репатриации и продаже валюты экспортерами остается важным фактором для валютного рынка (сейчас активно до конца апреля, может быть продлено до конца года). Мы полагаем, что потенциал для ослабления курса в 2024 году остается ограниченным, при прочих равных рубль вряд ли устойчиво поднимется выше 95 руб./$1".

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