Картина спроса на ОФЗ-ИН и ОФЗ-ПД, вероятно, останется актуальной до конца 2К24 - Freedom Finance Global

Наблюдаемая картина отсутствия или наличия спроса на ОФЗ-ИН и ОФЗ-ПД на аукционах Минфина РФ, вероятно, останется актуальной до конца текущего квартала, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Два аукциона Минфина по размещению ОФЗ, состоявшиеся 3 апреля, завершились с разными результатами, констатирует эксперт. Размещение ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) серии 52005 с дюрацией до 11 мая 2033 года не состоялось в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. В то же время на аукционе по ОФЗ-ПД (с постоянным доходом) серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года было привлечено в 54,759 млрд руб. при спросе 124,4 млрд, а средневзвешенная доходность этих бумаг составила 13,34% годовых.

"Спрос на ОФЗ-ПД в последние полгода остается достаточно высоким благодаря жесткой денежно-кредитной политике Банка России: эти бумаги обеспечивают долгосрочным инвесторам доходность более 13% годовых. После разворота монетарной политики в России в сторону смягчения доходность таких государственных долговых обязательств начнет снижаться", - отмечает Чернов.

"Размещение привязанных к инфляции ОФЗ-ИН объявляется несостоявшимся уже не в первый раз за последние шесть месяцев, поскольку ключевая ставка ЦБ была доведена до заградительных 16% годовых именно с тем, чтобы замедлить инфляцию. На этом фоне вместе со снижением темпов роста потребительских цен доходность ОФЗ-ИН тоже будет падать", - указывает аналитик инвесткомпании.

"Рекомендуем обратить внимание на выпуск ОФЗ-ПД серии 26243 с дюрацией более 10 лет. Спрос на эти облигации значительно превышает предложение, а доходности бьют рекорды, достигнув 13,55% на аукционе 27 марта. За прошедшую неделю индекс долговых бумаг RGBI опустился еще на 0,36 пункта, поэтому доходность следующих размещений этого выпуска продолжит расти, если индекс к предстоящим эмиссиям бумаг не развернется вверх", - пишет аналитик Freedom Finance Global.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.