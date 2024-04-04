"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Albertsons с целью $23 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $20,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 9 апреля. Ожидается рост выручки до $18,45 млрд и прибыль на акцию $0,5241. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках бокового тренда, двигаясь к верхней границе канала. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $20,5 риск на портфель составит 0,17%", - отмечают в "Финаме".

Albertsons Cos. - американская сеть супермаркетов, базирующаяся в городе Бойсе (штат Айдахо); насчитывает более 2300 магазинов на территории США.

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