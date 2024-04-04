"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЛУКОЙЛа

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в материале аналитиков.

Бумаги торгуются по прогнозному P/E на 2024 год на уровне 5,5x с 10%-ным дисконтом к долгосрочному среднему, указывают эксперты инвесткомпании.

"Эмитент опубликовал в среду солидные операционные результаты за 2023 год, включая статистику добычи, переработки и данные по бурению в России и за рубежом. Ни один показатель не стал для нас неожиданностью, все цифры в целом укладываются в нашу модель. В таких случаях обычно мы расцениваем сам факт публикации нейтрально. С начала украинского кризиса информации о российских нефтегазовых компаниях стало значительно меньше, поэтому любое раскрытие информации, хотя и в меньшем объеме, чем до начала кризиса, как минимум умеренно позитивно для котировок "ЛУКОЙЛа", - отмечают в "БКС МИ".

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