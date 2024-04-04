Акции "Делимобиля" остаются привлекательными для покупок - инвестбанк "Синара"

Акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") по-прежнему остаются привлекательными для вложений, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Матвея Тайца.

"Результаты компании за 4К23 по МСФО оказались лучше прогнозов. Драйверами роста выручки стали расширение автопарка, привлечение новых пользователей и увеличение спроса на каршеринговые услуги. За год размер автопарка вырос на 34%, достигнув 26,6 тыс. автомобилей. За 2023 год зарегистрировалось на 14% больше новых пользователей, чем в предыдущем году, в то время как среднемесячная активная аудитория сервиса выросла на 7%. Чистый долг увеличился на 43% и на конец 2023 года составил 21,4 млрд руб., а его отношение к EBITDA - 3,3 против 3,7 годом ранее", - отмечает эксперт.

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