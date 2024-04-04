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04 апреля 2024 года 10:24
Ближайшая цель котировок акций Сбербанка - 330 руб. - ПСБ
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, ближайший целевой ориентир находится на уровне 330 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Цена акций Сбербанка заметно выросла в среду, обновив максимумы с января 2022 года и закрепившись выше зоны 300-302 руб., теперь выступающей хорошей технической поддержкой. Импульсом к росту выступили заявления главы правительства РФ М. Мишустина о том, что инструментом перераспределения рекордной прибыли банков в первую очередь могут быть дивиденды, а не налоги. Хотя Мишустин и выразил сомнения в том, что власти будут что-то резко менять, видимо, этот вопрос прорабатывается и сюрприз по дивидендам возможен. Мы пока исходим из того, что выплаты пройдут в соответствии с дивидендной политикой банка, предполагающей дивиденды Сбербанка за 2023 год в размере 33,4 руб., что и так достаточно приятно для акционеров, - пишут эксперты в обзоре. - Продолжаем позитивно смотреть на акции эмитента. Считаем, что дивидендные ожидания в ближайшие недели будут более активно закладываться в котировки по мере приближения к дивидендному сезону и фаза роста в направлении более фундаментально обоснованных уровней получит свое развитие. Ближайшим целевым ориентиром по цене акций Сбербанка видим район 330 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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