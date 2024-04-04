Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность АФК "Система", макростатистика в еврозоне и США:

- Финансовые результаты АФК "Система" за 4К23;

- Индекс цен производителей в еврозоне за февраль;

- Торговый баланс США за февраль;

- Недельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США;

- Выступления представителей ФРС США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.