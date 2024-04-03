Потенциал роста котировок золота составляет 3% с текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста котировок золота составляет 3% с текущих уровней, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Спотовая цена золота выросла в 2023 году на 10%, и сегодня она продолжает обновлять исторические вершины, - пишут эксперты. - На цену желтого металла влияет множество факторов: повышенный интерес со стороны центробанков, геополитическая неопределенность, ожидание снижения процентной ставки ФРС США, рецессия в еврозоне. Золото в портфеле традиционно отвечает за снижение рисков, а для российского инвестора - это еще и отличный инструмент валютной диверсификации, который не подвержен возможным в теории инфраструктурным ограничениям. Поскольку мы ждем ослабления рубля на горизонте года, покупка оцениваемых в долларах активов по текущему курсу выглядит привлекательно. На наш взгляд, каждый портфель в нынешних условиях должен иметь позиции в золоте на 5-15% от всех активов. Наш таргет по золоту - $2350 за тройскую унцию на горизонте года. Потенциал роста с текущих уровней - около 3%".

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