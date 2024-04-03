ЕЦБ может начать цикл смягчения ДКП в июне 2024г - Freedom Finance Global

ЕЦБ может начать цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) уже в июне текущего года на фоне снижения инфляционных темпов в еврозоне, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Согласно пересмотренным данным статистического управления Евросоюза (Eurostat), безработица в еврозоне в феврале 2024 года выросла до 6,5% после 6,4% месяцем ранее, а не осталась на прежних уровнях, как прогнозировалось. Показатель, равный 6,4%, был самым низким за всю историю наблюдений. Минимальный уровень был зафиксирован в Германии - 3,2%, а самый высокий установлен в Испании - 11,5%. В Италии уровень безработицы по итогам февраля составил 7,5%, а во Франции - 7,4%, - отмечает эксперт. - Рекордно низкий уровень безработицы в еврозоне сам по себе является мощным проинфляционным фактором, так как он провоцирует рост заработных плат на фоне дефицита кадров и, как следствие, увеличение расходов домохозяйств, то есть потребительского спроса в регионе. Однако инфляция в марте текущего года замедлилась сильнее консенсус-прогнозов - до 2,4% г/г после 2,6% г/г месяцем ранее. Текущее снижение инфляционных темпов может привести к тому, что уже летом 2024 года ЕЦБ начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.