Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков.

"Котировки бумаг эмитента во вторник снизились на 4,9% на фоне удручающих объемов поставок в 1К24. Компания произвела более 433000 и поставила 387000 автомобилей - результаты оказались ниже как консенсус-прогноза в 449 тыс. единиц, так и в сравнении год к году (8,5%). Считаем, что новость создает негативный фон для акций", - пишут эксперты.

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