"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка против Газпрома"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка/ Шорт в акциях "Газпрома", открытую 6 февраля 2024 года, с горизонтом инвестирования три месяца и целевой доходностью в размере 15%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"С открытия в начале февраля идея принесла 11,5% или 9,7% без учета стоимости фондирования. Приближение решения по дивидендам должно поддержать акции Сбербанка. Слабые цены на газ в Европе при скудных пополнениях газохранилищ в летний сезон, вероятно, ограничат рост котировок бумаг "Газпрома" в ближайшее время", - указывают аналитики.

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